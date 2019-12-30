ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو شهرين

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو شهرين

الولايات المتحدة – ارتفعت اليوم أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين مع انخفاض الدولار، كما أن الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط دفعت المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينيتش، وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولار.

ونفذ الجيش الأمريكي الأحد ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت مواقع لـ”كتائب حزب الله” المنضوية تحت “الحشد الشعبي” العراقي ما أدى لضبابية في الأسواق وتوترات جيوسياسية.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: “رويترز”