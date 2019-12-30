بغداد – أعلن البنك المركزي العراقي، عن ارتفاع كبير في مبيعاته في مزاد العملة لتصل الى مئتين وسبعة وخمسين مليون دولار.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية ارتفاعا في مبيعاته، غطاها البنك بسعر صرف أساس وصل إلى الف ومئة وتسعين دينارا للدولار، مقارنة بالمزاد الماضي التي بلغت المبيعات فيها مئة واربعة وتسعين مليون واربعمئة الف دولار.

وتوزع الطلب بواقع مئتين واربعة وثلاثين مليونا وثمانمئة ألف دولار، لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة اثنين وعشرين مليونا واربعمئة وعشرين الف دولار، على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ الف ومئة وتسعين دينار للدولار.

وكالات