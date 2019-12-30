وخاض ليفربول آخر مباراة له على ملعبه أنفيلد لعام 2019، مساء الأحد، عندما انتصر على ولفرهامبتون، قبل أن ينشر الحساب الرسمي للنادي استفتاء عن الهدف الأجمل لليفربول على الاستاد التاريخي، خلال 2019.

ووضع حساب ليفربول 4 أهداف مرشحة، بينها هدفين للنجم المصري، أمام تشلسي وأرسنال، بالإضافة لهدف البرازيلي فابينيو في مرمى مانشستر سيتي، وهدف السنغالي ساديو ماني في مرمى إيفرتون.

واكتسح هدف صلاح “المذهل” في مرمى تشلسي، الموسم الماضي، نسبة الأصوات، برصيد 56 بالمئة، بينما جاء هدف فابينيو بالمركز الثاني برصيد 34 بالمئة من الأصوات.

وجاء هدف صلاح بتسديدة صاروخية ملتفة، في مرمى “البلوز”، نهاية الموسم الماضي، قبل أن يحتفل بطريقة “اليوغا”، والتي كانت كذلك من أشهر احتفالات الموسم الماضي.

وجاءت معظم التعليقات على الاستفتاء مؤيدة للنتيجة، ومستذكرة للتسديدة الرائعة التي كانت من بين أجمل أهداف البريميرليغ الموسم الماضي.

يذكر أن صلاح توج “بالحذاء الذهبي” لهدافي الدوري، الموسم الماضي، متساويا مع زميله السنغالي ساديو ماني، ونجم أرسنال، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.