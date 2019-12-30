الأمن الروسي يعتقل مواطنيين روسيين كانا يعدان لعمل إرهابي في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة

الأمن الروسي يعتقل مواطنيين روسيين كانا يعدان لعمل إرهابي في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة

روسيا – نقلت وكالة “تاس” للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية اعتقلت مواطنيين روسيين كانا يعدان لعمل إرهابي في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة.

وفي تصريح لوكالة “تاس”، أفاد المكتب الإعلامي بهيئة الأمن الفدرالية بأنه، بناء على معلومات قدمها “الشركاء الأمريكيون”، في 27 ديسمبر، “جرى توقيف مواطنين روسيين كانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن مكتظة في مدينة سان بطرسبورغ خلال أعياد رأس السنة”.

وأضافت الهيئة أن مواد تؤكد تخطيط الموقوفين لشن الهجمات تم ضبطها أثناء عملية التوقيف، وأنه تم فتح ملف جنائي بتهمتي “التحضير لشن هجوم إرهابي” و”المشاركة في نشاطات تنظيم إرهابي”.

وفي وقت سابق اليوم، شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي معه، على تقديم معلومات أسهمت في إحباط هجوم إرهابي في سان بطرسبورغ.

المصدر: تاس