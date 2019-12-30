ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية التي وصفها بـ” غير الشرعية” في ليبيا.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أفاد بأن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الرئيس المصري على ثوابت موقف بلاده الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع حسب قوله.

ومن جانبه أكد ماكرون، بحسب المصدر على سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، واتفق الجانبان على تكثيف الجهود الثنائية، وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي علي نحو يتضمن جميع جوانب القضية.