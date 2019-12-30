سوريا – أجرت الفنانة سولاف فواخرجي جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

نشرت سولاف عبر حسابها على Instagram، عدة صور من جلسة التصوير، والتي ظهرت فيها بفستان أسود ووشاح أسود على الرأس، وعلقت بأبيات شعر لربيعة بن عامر الدارمي، كاتبة:

قُلْ للمَليحَةِ في الخِمارِ الأسودِ

ماذا فَعَلتِ بِزاهِدٍ مُتَعبِّدِ

قَد كان شَمَّرَ للصـــلاةِ إزارَهُ

حَتى قَعَدتِ لَه بِبابِ المَسجدِ

رُدِّي عَلَيهِ صَلاتَهُ وصـــيامَهُ

لا تَقتُليهِ بِحَـــقِّ دِيــنِ مُحَــمَّدِ

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “خط ساخن”، الذي شارك في بطولته حسين فهمي ونضال الشافعي، إخراج حسني صالح.





وكالات