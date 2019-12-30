انجلترا – في الوقت الذي يسير فيه ليفربول بخطوات ثابتة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عامًا، كشف مهاجم فيورنتينا، كيفين برينس بواتينج، عن سر نجاح المدرب يورجن كلوب.

ويعيش كلوب، أفضل فترة في مسيرته التدريبية، فالمدرب الألماني يقدم مستويات رائعة للغاية، ويسير بخطوات ثابتة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي يغيب عن خزائن ليفربول منذ حوالي 30 عامًا.

وقال بواتينج في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت بيلد، إن كلوب يعرف كيف يجتذب لاعبيه ويكسب حبهم له.

وأضاف “لا أعتقد أن هناك أي لاعب في ليفربول لا يحب كلوب، بل حتى أولئك الذين لا يلعبون في التشكيلة الرسمية يحبون كلوب”.

وتابع بواتينج، الذي لعب تحت قيادة كلوب خلال إشرافه على تدريب بوروسيا دورتموند قبل سنوات “لقد كان هذا الوضع في دورتموند، وهذا ما يجعله خاصًا. لذلك يقوم كل لاعبي الفريق بإعطاء أقصى ما لديهم للمدرب”.

المصدر: كووورة