انجلترا – صرح أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط بول بوجبا سيعود للتشكيلة، قبل اللعب في ضيافة آرسنال، في أول أيام العام الجديد بالدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي.

وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي.

وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.

وأبلغ سولسكاير الصحفيين “ابتعد لفترة طويلة ولم يشعر بأنه على ما يرام، عندما تبتعد لفترة طويلة سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تكون لائقا بنسبة 100%”.

وتابع “لم يكن مستعدا (لمواجهة بيرنلي) لأنه لم يخض العديد من المباريات وشارك في مباراتين خلال أيام قليلة وكان بحاجة لوقت من أجل التعافي”.

وأصيب سكوت مكتوميناي لاعب وسط يونايتد في أربطة الركبة، خلال الفوز على نيوكاسل، وقال سولسكاير إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد يغيب لمدة شهر.

وأضاف المدرب النرويجي “لا أتوقع عودته خلال أسابيع قليلة، لا أدري إن كان سيغيب لـ3 أو4 أسابيع… علينا أن نجد طريقة لتجاوز هذه المشكلة”.

وبفوزه على بيرنلي، تقدم يونايتد إلى المركز الخامس في الترتيب، بينما تراجع آرسنال إلى المركز 12 بعد هزيمته أمام تشيلسي، أمس الأحد.

المصـدر: كـووورة