مصر – تلقى الفنان تامر حسني خلال خاصية القصص المصورة على حسابه الخاص بإنستغرام، صورة لطفلة من معجبيه اسمها ريهام، وجهت له رسالة مع صورتها وهي تحمل صورته بينما تبكي.

وتفاعل حسني مع رسالة وصورة الفتاة الصغيرة، حيث أعاد نشر صورتها وعلق عليها: “متعيطيش يا ريهام.. صورتك وصلتني وكلامك وإحساسك وصلني.. ربنا يخليكي ليا يا أحلى ريهام عز”.

وكان تامر قد أحيا، مساء الجمعة، حفلا غنائيا بالتجمع الخامس، بدأه بأغنية “حلو المكان” وهي الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس، الذي يعرض له حاليًا بجميع دور العرض، وقد نشر مقاطع فيديو لأغنية “حلو المكان”، التي قدمها خلال الحفل، وذلك عبر خاصية “ستوري” على موقع إنستغرام.

وجاءت الفقرة الغنائية للنجم تامر حسني، عقب إحياء المطرب رامي جمال، أولى فقرات الحفل، وبدأ بأغنية “ليالينا”، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذي استقبله بحفاوة شديدة، خاصة أن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، ووجه كلمة لجمهوره قائلاً: “مبسوط إني معاكم وبشكر كل واحد قالي كلمة حلوة وبشكر تواجدكم”.

وخلال الحفل فاجأ النجم تامر حسني جمهوره باستدعاء المطرب رامي جمال مرة أخرى بعد إحيائه فقرته الأولى من الحفل، وقدما معاً أغنية بعنوان “دايب” على طريقة الديو، وذلك بعد أن صعد تامر حسني في بداية الحفل وقدم أغنية “حلو المكان”.

وسائل اعلام مصرية