ليبيا – وجه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أنجين أوزكوتش كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع الاعتيادي الـ37 بمقر الحزب بمحافظة أرتوين، قائلًا: “هل أدى ابنك الخدمة العسكرية من أجل أبنائك وأولادك من الشعب؟ بأي وجه ترسل أبناء الأمة لليبيا؟ من الذي أعطاك هذا الحق؟”

أوزكوتش خلال الاجتماع الذي احتفل فيه الحزب بنجاحه في الانتخابات المحلية السابقة وفقاً لموقع “تركيا الان” أمس الأحد قال:” من لا يفهم قلب الأم ومن لا يشعر بمعاناة الأب ومن يفكر في مصالحه الشخصية فقط يريد الآن إرسال أبنائنا لليبيا على الرغم من أنه ليس له علاقة بنا”.

وأضاف أوزكوتش:”هل تريد موافقتنا على مقترح إرسال أبنائنا إلى ليبيا، حينما يعرض على مجلس النواب يوم الخميس، من أجل من؟ هل أدى ابنك الخدمة العسكرية من أجل أبنائك وأولادك من الشعب؟ هل انتظر وطنه؟ هل قال سأسيل دمي من أجل الوطن؟ بأي وجه ترسل أبناء الأمة ليقتلوا في ليبيا؟ من الذي أعطاك هذا الحق؟”.