مصر – بعد الإعلان عن خطوبة الفنانة هنادي مهنى، إلى الفنان أحمد خالد صالح، احتفل الفنان خالد الصاوي بتلك المناسبة على حسابه الشخصي بفايسبوك، متمنيًا لهما السعادة في حياتهما، متذكرًا صديقه الفنان الراحل خالد صالح، موجهًا رسالة له بتلك المناسبة.

وكتب الصاوي، قائلاً: “السنة ختامها مسك خطوبة ولادي أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني ألف مبروك للموسيقار الكبير هاني مهني وأخويا المرحوم خالد صالح وبقول له العيال كبرونا أوي يا حبيبي”.

لتشتعل التعليقات التي هنأت العروسين متذكرين الفنان الراحل خالد صالح داعين له بالرحمة والمغفرة.

وجاء الإعلان عن خطوبة هنادي وأحمد بعد حيرة شديدة سيطرت على الوسط الفني ورواد السوشيال ميديا، عقب نفي والد هنادي لهذه الخطوبة، حيث لم يؤكدها ولم ينفها في الوقت الذي أغلق فيه الممثلان الشابان هاتفيهما، رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد وجود علاقة عاطفية وصداقة منذ فترة تجمع الاثنين.

وسائل اعلام مصرية