انجلترا – أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلقى “دراجة نارية قديمة” من قبل صديقته كاري سيموندز، بمناسبة عيد الميلاد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سعر الدراجة النارية بلغ 1308 دولارات وهي مستعملة من نوع “ياماها TTR 125”.

وعلى الرغم من أن السرعة القصوى التي تصل إليها 55 ميلا في الساعة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الدراجات الأخرى التي اعتاد جونسون ركوبها.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قال الأسبوع الماضي خلال حوار صحفي أنه يرغب في أن يشتري دراجه نارية جديدة بنفسه في عيد الميلاد، مازحا بأن الهدية التي سيقدمها لصديقته ستكون إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وأعرب جونسون عن أسفه لأنه منذ أن أصبح وزيرا للخارجية في عام 2016، لم يتمكن من ركوب دراجة في الأماكن العامة، وادعى أن راكبي الدراجات البوليسية، إضافة إلى السيارات، أجبروه على التخلي عن هوايته المفضلة.

وكالات