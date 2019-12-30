ليبيا – أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن رغبة بلاده في المشاركة بالمؤتمر الدول الذي تنظمه الأمم المتحدة في برلين في يناير المقبل بغية تخفيف التوتر المتصاعد حول ليبيا.

ميتسوتاكيس ذكر أمس الأحد في مقابلة مع صحيفة “تو فيما” اليونانية اليومية وفقاً لقناة “روسيا اليوم” أن أثينا ليست مهتمة بأن يكون في جوارها مصدر عدم استقرار وتسعى لأن تكون لها كلمة بشأن التطورات في ليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة اليونانية أنه طلب وينوي أن يطلب مجددا أن تشارك أثينا في المؤتمر المقبل، مضيفا: “نريد أن نكون جزءا من الحل في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضا”.

كما كشف ميتسوتاكيس عن سعيه لأن تناقش اليونان وتركيا خلافاتهما بشأن مناطق النفوذ في بحر إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اللجوء إلى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي إذا عجزتا عن التوصل إلى حل.