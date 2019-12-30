إيران – أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بقطاع الصناعات البتروكيميائية في البلاد، وقال إن هذا القطاع يوفر لإيران نحو 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة.

وأضاف خلال زيارته معرضا لمنجزات الصناعات البتروكيماوية في طهران اليوم: “النمو الاقتصادي في إيران في العام المقبل سيكون إيجابيا، ما يدل على فشل الأعداء وعدم تحقيق ما كانوا يطمحون إليه من الضغوط إلى الحد الأقصى”.

وأوضح روحاني: “ستصل قيمة منتجات البتروكيماويات الإيرانية إلى 37 مليار دولار في القفزة النوعية الثالثة لهذه الصناعة خلال الأعوام القليلة القادمة”، متابعا: “في هذه القفزة ستتحول بلادنا إلى البلد الأول في صناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط”.

ولفت روحاني إلى أن “الظروف التي نمر بها في هذه الفترة هي ظروف حرب فرضها الأعداء علينا وهي حرب اقتصادية شاملة، كما حاولوا أن تكون هناك حرب سياسية وقانونية لكنهم فشلوا”.

وتعيش إيران ظروفا اقتصادية صعبة في ظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، حيث تسعى لإعادة إيران للتفاوض على بنود الاتفاق النووي.

المصدر: RT + “سبوتنيك”