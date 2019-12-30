الجزائر – عين رئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم محند أوسعيد بلعيد، “وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية”، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوسعيد بلعيد إعلامي ودبلوماسي، اشتغل سابقا في التدريس وأشرف على إدارة عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية بالجزائر.

وتولى إدارة “المركز الجزائري للإعلام والثقافة” في بيروت سنتي 1973 و1974، وإدارة صحيفة “الشعب”، ثم مديرا عاما “لوكالة الأنباء الجزائرية” سنتي 1981 و1982.

وعين أوسعيد بلعيد وزيرا للاتصال في حكومة الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، لفترة قصيرة (2012-2013).

يذكر أن الرئيس الجزائري كان كلف، أمس السبت، عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جزائرية جديدة.

المصدر: “وكالة الأنباء الجزائرية”