مصر – نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة جديدة له، علق عليها قائلا: “في الغالب ينصحونك بما ليس فيهم ويطالبونك بالتخلي عن عيوب هم يحملونها”.

وأضاف: “فلا تحاول أن تتجمل بصفات يزعمون أنها بهم، فليكن كل شخص ذاته، لأن من يحاول أن يحقق أحلام الآخرين يتوه وينسى نفسه فينساه الآخرون، فالطرق ليست واحدة، وإن تقاطعت والأهداف ليست موحدة وإن تشابهت”.

ونالت الصورة تفاعلاً كبيراً وتعليقات من الكثير من متابعيه وجمهوره، إلا أن العديد تساءلوا عما قصده من رسالته هذه وهل يوجهها إلى شخص بعينه؟.

وكان عمرو قد انفصل عن زوجته بعد زواج دام 11 سنة حيث أعلنت زوجته خبر الطلاق على حسابها بفايسبوك.

يذكر أن سعد، كان قدم فيلم “حملة فرعون” في عيد الفطر الماضي ولم يحقق النجاح الذي يتمناه برغم مشاركة عدد كبر من النجوم معه على رأسهم محمد لطفي والملاكم العالمي مايك تايسون وروبي.

وسائل اعلام مصرية