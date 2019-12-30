ومن المزمع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية العملاقة النقاب عن هذا “الإنسان الاصطناعي” خلال فعاليات معرض الإلكترونيات CES في يناير المقبل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، الاثنين.

ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية بعد عن أي معلومات تتعلق بالإنسان الاصطناعي، الذي أطلقت عليه اسم “Neon”.

لكن الوكالة الألمانية تؤكد أن هذا “المنتج” سيكون بمثابة تجسيد بشري للذكاء الاصطناعي.

ويظهر الملصق المنسوب لشركة سامسونغ رأسي شاب وفتاة مع سؤال مثير هو: “هل سبق أن قابلت (مخلوقا) اصطناعيا”؟