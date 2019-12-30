موسكو – اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في منطقة الخليج، واتهم الغرب بالعمل على تصعيد الوضع هناك بشكل مصطنع.

وأضاف لافروف، خلال لقائه بنظيره الإيراني جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن روسيا وإيران تقابلان محاولات دول غربية العمل على التصعيد بمقترحات لإقامة تعاون عادل ذي فائدة متبادلة في هذه المنطقة المهمة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو قدّمت مقترحا لضمان الأمن في منطقة الخليج وإيران قدمت “مبادرة هرمز للسلام”، موضحا أن كلا المقترحين يهدفان إلى توحيد الجهود من أجل استقرار المنطقة.

المصدر: تاس