ليبيا – قدم الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي محمود الحبيب إعتذاره للشعب الليبي على مايقوم به بعض المرتزقة المنسوبين للجنسية السورية، مؤكداً على أن هذا الفعل لا يمثل الشعب السوري ولا ثورته أو حراكه للتحرر.

الحبيب أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك 3 فرق معروفة تعمل برعاية المخابرات والجيش التركي ومن تجند العناصر من قبلها وهي فرقة السلطان مراد واللواء سليمان شاه ومرتزقة “تسمى الجيش الوطني” بها الفيلق الثاني و الثالث لواء صقور الشمال و عقبها تم إرسال كتيبة على رأسها المذكور حسين زغيد.

وتابع مضيفاً”هناك بعض الفصائل و الكتائب التي تشارك في هذه العملية لكي تتم حيث تم افتتاح 4 مراكز على الأراضي السورية في مدينة الباب و هذه كلها في ريف حلب و في مدينة عزازوة و عفرين كلها محتلة من قبل الجيش التركي بمساعدة هؤلاء المرتزقة و فيها عمليات تهجير واسعه لشعبها و سكانها”.

وبيّن أن الأزمة السورية أخذت عدة أشكال وتقلبت و تصاعدت كثيراً في الـ 4 سنوات الأخيرة واستطاعت تركيا تجنيد جميع المقاتلين الوطنيين الذي يريدون تحقيق مطالب الشعب وصبت كل إمكانياتها العسكرية و المالية لصالح تنظيم الاخوان المسلمين كما أنشأت كتائب ومجموعات تعمل لصالح السياسات التركية في سوريا وعلى هامش ذلك سقط الكثير من الوطنيين الشرفاء وقبض على ما يسمى بالجيش الحر الذي كانت يمثل غالبية الشعب السوري وحراكه وثورت.

كما لفت إلى أن تركيا تمكنت من خلال تجنيدها لهؤلاء وتدريبهم جعلهم أداة لتنفيذ السياسات التركية لذلك ليس غريب على هؤلاء الإعتداء على سيادة الدولة الليبية بعد خيانتهم لبلادهم قبل أن يكونوا رأس حربة ضد الليبيين.

ووصف هؤلاء المقاتلين بأدوات تركيا التي تظهر من خلالها السياسات التركية في البلاد العربية و ليبيا بالأخص، مجدداً تأكيده على أن الشعب السوري بريء من هؤلاء و أنه يشعر بالفخر و المحبة للشعب الليبي الذي تربطه علاقة الأخوة و الإحترام.

وإستطرد حديثه:” لم نكن نتوقع يوماً أن يكون هناك مقاتل سوري يحمل الدم السوري على الاراضي الليبية ليقاتل اشقائنا إنها الخباثة التركية و الإستعمار التركي الذي يظهر بعدة أشكال و كيف يسخر هؤلاء إنها العقلية الفاشية التركية لا تزال تقوم بنفس الممارسات ولا نقبل في سوريا أن يكون هناك أي مقاتل سوري يعمل لأجندة تنظيم إرهابي عالمي”.

الحبيب قال إن وجود مقاتلين سوريين في ليبيا أمر خرج عن السيطرة لأنه تتحكم فيه دولة كتركيا في ظل وجود شخصيات ليبية كعبد الحكيم بلحاج و الصلابي الذين يروجون لهؤلاء و يصرفون من أموال الدولة المسروقة على تجنيدهم و زجهم في معارك ليس لها طائل، معتبراً ان الدولة الليبية ليست مقاطعة تركية و لا إخوانية بل هي من صميم العالم العربي ولن يتم السماح بوجود قوات في ليبيا موصوفة على أنها سورية.

وتطرق إلى أبرز الإنتهاكات و الجرائم التي قامت بها تركيا في الشمال السوري موضحاً”منذ 2015 للآن كخطوط عريضة إضعاف الثورة و الجيش السوري الحر والتمويل و التسليح حتى صفته ومقابل ذلك قامت بتقوية المنظمات الإرهابية التابعه للقاعدة والمتشددة جداً وخلقت مجموعات غير قاعدية، الجيش الوطني استقطب الكثير من عناصر الجيش الحر المتقهقر الذي لم يستطيع الإستمرار بالقتال بسبب عدم الدعم و القوة المفرطة للجيش الروسي و النظام لذلك استقطبتهم تركيا و أعادت تدويرهم لما يسمى الجيش الوطني وقضوا على الثورة السورية و رموزها إما بالإغتيال أو التهجير و الإعتقال”.

وأردف أن الجيش الوطني الذي دعمته تركيا من بقايا الجيش الحر و الذي أخذته تجاه المصالح التركية البحتة هؤلاء في عام 2016 أدخلتهم تركيا لمنطقة عفرين و أطلقتهم كالكلاب الضاله حتى يقتلوا و يهجروا الأهالي هناك.