ابوظبي – ارتفعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات امس لكن بنسب طفيفة دون 1 بالمئة في ظل تعاملات مع غياب المستثمرين، بسبب عطلات رأس السنة الميلادية.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.7 بالمئة إلى 8411 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاع البتروكيماويات يقودها “أرامكو” بنسبة 0.14 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.62 بالمئة إلى 3890 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.89 بالمئة والقطاع المالي بنحو 0.7 بالمئة والقطاع الخدمي بنسبة 0.33 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.44 بالمئة إلى 5072 نقطة مع صعود أسهم “أدنوك للتوزيع” بنسبة 2.75 بالمئة و”دانة غاز” بنحو 1.62 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.61 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 0.4 بالمئة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2776 نقطة، مع ارتفاع أسهم “العربية للطيران” بنحو 1.92 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 1.55 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنسبة 1.1 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.19 بالمئة إلى 1607 نقطة، مع ارتفاع 3 أسهم قيادية يقودها “انفستكورب” بنسبة 1.36 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.48 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بنسب هامشية، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.08 بالمئة إلى 6932 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنحو 0.06 بالمئة إلى 6247 نقطة، بينما انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 0.03 بالمئة إلى 4894 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.52 بالمئة إلى 13812 نقطة بضغط مبيعات المؤسسات الأجنبية.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1811 نقطة، مع انخفاض أسهم “الإسلامي الأردني” بنسبة 1.38 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.47 بالمئة و”الإقبال للاستثمار” بنحو 0.33 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.3 بالمئة.

وأغلقت بورصة قطر على انخفاض هامشي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 10418، نقطة مع تراجع أسهم “قطر الوطني” بنسبة 0.97 بالمئة و”الميرة” بنسبة 0.65 بالمئة و”ناقلات” بنسبة 0.41 بالمئة و”بنك الدوحة” بنحو 0.39 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.7 بالمئة إلى 8411 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.62 بالمئة إلى 3890 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 5072 نقطة.

دبي: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2776 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.19 بالمئة إلى 1607 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 6932 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.52 بالمئة إلى 13812 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1811 نقطة.

قطر: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 10418 نقطة.

الأناضول