ليبيا – كشف رئيس فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية سراج الفيتوري عن قيام إدارة الشركة بطرابلس بتسيير رحلات مشبوهة بين طرابلس وإسطنبول يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

الفيتوري وفي تصريح أمس الأحد لقناة “ليبيا روحها الوطن”قال إن هذه الرحلات لم يتم الإفصاح عنها ولم تكن ضمن الرحلات المبرمجة،موضحا أنها وصلت إلى إسطنبول ولم تكن تحمل على متنها مسافرين.

وأضاف الفيتوري أنه تزامنا مع وصول طائرة الخطوط الأفريقية إلى مطار إسطنبول هبطت طائرة عسكرية تركية تحمل عددا كبيرا من المسافرين حيث تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الأفريقية من أسطنبول إلى طرابلس.