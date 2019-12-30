إسبانيا – واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية والابتعاد بفارق كبير عن منافسيه، خصوصا في النواحي الهجومية.

واحتل ميسي المركز الأول في قائمة تضم صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لزملائه خلال هذا العقد من 2010 حتى نهاية 2019.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن ميسي هو صاحب الرقم القياسي في صناعة الأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى، خلال هذا العقد، بعدما قدم 136 تمريرة حاسمة بفارق 28 تمريرة عن أقرب منافسيه، مواطنه أنخيل دي ماريا الذي صنع 108 أهداف.

وأضافت الشبكة أن الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال حل بالمركز الثالث برصيد 106 أهداف صنعها لزملائه، فيما جاء توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ بالمركز الرابع برصيد 103 أهداف.

ولفتت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، جاء في المركز الخامس بالقائمة بعدما صنع 95 هدفا فقط.

يذكر أن ميسي حصل هذا العام 2019، على نصيب الأسد من الجوائز الفردية محققا الكرة الذهبية وجائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: وكالات