أستراليا – أعلن الياباني كي نيشيكوري أنه لن يتمكن من المشاركة الشهر المقبل في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بسبب عدم تعافيه من إصابة في المرفق الأيمن.

كما سيغيب الياباني الذي تراجع في التصنيف إلى المركز الـ13، عن النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين المقررة الشهر المقبل في أستراليا بمدن بريزبين وبيرث وسيدني.

وقال نيشيكوري الذي لم يخض أي مباراة منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في أغسطس الماضي، في بيان “لسوء الحظ، أنا مضطر للانسحاب من كأس رابطة المحترفين وبطولة أستراليا المفتوحة”.

وأوضح الياباني البالغ 29 عاما: “اليوم، اتخذنا أنا وفريقي هذا القرار لأني لم أصل إلى الجاهزية بنسبة 100%، ولست في كامل عافيتي للمنافسة على أعلى المستويات. لم يتخذ هذا القرار بسهولة، لا سيما أن أستراليا هي أفضل الأماكن بالنسبة لي من أجل المنافسة”.

واضطر نيشيكوري الذي تبقى أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى وصوله إلى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2014، حين خسر أمام الكرواتي مارين سيليتش، إلى إجراء عملية جراحية في مرفقه الأيمن في أكتوبر الماضي ولم يتعاف منها حتى الآن.

وانضم نيشيكوري إلى البريطاني أندي موراي الذي أعلن أيضا انسحابه من كأس رابطة المحترفين وبطولة أستراليا، المقررة بين 20 يناير والثاني من فبراير المقبلين، بسبب إصابة في الورك.

المصدر: أ ف ب