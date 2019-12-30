كوريا ج – قامت شركة الإلكترونيات العملاقة من كوريا Samsung Electronics بتدشين هاتفها الضخم Galaxy Fold في السوق التايواني، و سيتوفر الهاتف للزبائن في الرابع من يناير القادم من العام الجديد 2020 بسعر 2289 دولار أمريكي، و بناءً على تصريحٍ من Chen Chi-meng نائب رئيس الموبايل لسامسونغ تايوان فإن الكمية المتوفرة ستكون محدودة نظراً لشحّ الإنتاج.

بالإضافة إلى السوق الكوري، كان هذا الهاتف قد توفر في أسواق أخرى عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، و كذلك فرنسا، و قد ذكر Chen Chi-meng أن مبيعات الهاتف في تلك الأسواق هي أقوى من مستوى التوقعات، و سيرتكز تسويق سامسونغ في تايوان في النصف الأول من 2020 على التسويق للهواتف القابلة للطي و كذلك للهواتف المزودة بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G.

وكالات