الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس أن الولايات المتحدة ستواصل في العام القادم فرض عقوبات على إيران.

وفي موجز صحفي، عبر الهاتف، قال المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني، برايان هوك: “التهديد الإيراني يتراجع وسيستمر في التراجع، وخاصة بقدر ما نشدد عقوباتنا في العام 2020، ونجعل الوضع في الاقتصاد الإيراني أكثر تعقيدا”.

ومنذ خروجها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، وإعادة العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران، تتبع الولايات المتحدة استراتيجية “الضغط الأقصى” على إيران، التي تتهمها واشنطن بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

المصدر: نوفوستي