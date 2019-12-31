ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن حكومة الوفاق استغلت حصولها على الشرعية من الأمم المتحدة للإضرار بالشعب الليبي،مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي وقع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإعلان دخوله حيز التنفيذ فور اعتماده من البرلمان التركي فقط عكس تعامل السراج بموقع التبعية وبشكل يقلل من مكانة الليبيين ويجعل قرارهم بيد الأتراك لا بيد ممثليهم في البرلمان كما يفترض أن يكون الوضع.

السعيدي وفي تصريح لموقع “كيوبوست” أمس الاثنين أوضح أن ما يحدث الآن هو معركة اللحظات الأخيرة بين الحكومة التي فقدت شرعيتها والجيش الوطني الذي نعول عليه من أجل المستقبل، مشيرًا إلى أن الجيش سيكون قادرًا على إنهاء الارتباك الذي تسبب فيه السراج ورفاقه خلال الفترة الماضية بشكل سريع من أجل التمهيد لبدء مسار ديمقراطي.

وأشار إلى أن تركيا تقوم بعمليات نقل ممنهجة للدواعش من إدلب السورية إلى ليبيا عبر مطارَي معيتيقة ومصراتة حيث وصل نحو 300 شخص على الأقل،منوّهاً إلى أن هناك تعليمات من أجهزة الأمن التركية بعدم إصدار لائحة الركاب سواء من إسطنبول أو من مطارات الوصول في ليبيا وإنهاء إجراءات السفر بشكل يدوي بحيث لا تكون هناك مرجعية لركاب الرحلات وهويتهم موثقة ويمكن الرجوع إليها.

عضو مجلس النواب أكد أنه حال سيطرة الجيش على طرابلس فإن المعركة ستكون حُسمت بشكل كامل وما تبقى في مصراتة ومعيتيقة ليس كثيرًا خصوصًا أن طرابلس هي العاصمة وقلب البلاد المالي والعسكري،لافتًا إلى أن هناك قوات خاصة من الجيش في الوقت الحالي داخل المناطق السكنية تنتظر الوقت المناسب للانتفاض على الميليشيات الإرهابية.