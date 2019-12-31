ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية البنيان المرصوص التابعة للرئاسي محمد الغصري أن ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) من أحد المآسي التي شهدتها البلاد هذا العام ونتج عنها سفك الدماء وعدم التوفيق عسكرياً في إظهار المؤسسة العسكرية القوية التي تحمي المواطن وتدافع عن الوطن حسب تعبيره.

الغصري قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن من يتحمل عبء الحرب التي فرضت على العاصمة هم مجموعة بسيطة من العسكريين النظامين والقوة الأكثر من الشباب المساندين.

وبشأن المرحلة التي شهدتها مدينة مصراته وتعاملها مع ما يجري بطرابلس بيّن أن الجميع بمدينة مصراتة اعتبروا ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” كأنه هجوم على المدينة أو الغرب الليبي مما جعل قوة من مصراتة تتحكرك لصد الهجوم وفقاَ لقوله.

وتايع مضيفاً :”ما أفشل الهجوم على مصراته هو امتصاص الهجوم الاول ومقاومته هدا ما جعل الهجوم لا يحقق مكانه امتصاص الهجمة الاولى أخرت دخولهم للعاصمة كثيراً نتيجة تحرك قوة من المدن الغربية ومصراتة، حفتر يعلم جيداً قوة المدينة وتدريبات قوات الكتائب داخل المدينة نتيجة حروب 2011 و 2016 هو يراهن على إستبعاد مصراته ليكثف قصفها بالطيران من قبل الدول التي تدعمه”.

كما أشار إلى أنه عند تقدم القوات بإتجاه طرابلس يقوم ماوصفه بـ”طيران الكرامة” (السلاح الجوي بالقيادة العامة) بقصف مصراته لمحاولة تغطية الخسائر التي تحصل جنوب طرابلس حسب زعمه، معتبراً أن تهديد المدينة ومنحها المهل لن يعطي نتيجة أو فائدة لأن الحسم يكون على الأرض وليس بالتمديد وغيره حسب تعبيره.

وإستطرد حديثه:” متأكد أنه من خلال الأسبوع الأول حفتر لم يستطيع الدخول لطرابلس وضع أمامه كلمة مصراته فهو يدرك أن المدينة سبب في عدم دخوله للعاصمة لكن لا يعلم كيفية التعامل معها، بداية مشروع الكرامة في بنغازي هو مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي يستخدمها ويرددها في هجومه على طرابلس لكن من تتبع موضوع الكرامة من المنطقة الوسطى والجفرة وما حولها كانوا يشاهدون الجنجاويد وقوات العدل والمساواة يومياً يتجولون داخل المدينة وغيرهم ممن يتحكمون في مدن الوسط لا حفتر”.

ورأى أن ما وصفه بـ”مشروع الكرامة”مدعوم من الدول التي تتغاضى عما يحدث من إنتهاكات لتحقيق مصالح هذه الدول الإقتصادية وغيرها حسب زعمه، مدعياً أن من يحارب مع القوات المسلحة جنوب بنغازي هم متعددين الجنسيات.