وذكر موقع “هسبريس” المغربي، أن المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، قررت متابعة المطربة وشقيقتها ابتسام، في حالة سراح بعدما دفعتا كفالة تقارب 40 ألف دولار.

وتُتابع بطما بـ “المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر”.

وأصدر قاضي التحقيق، قرارا بمنع دنيا وأختها من السفر إلى الخارج، فيما ستنعقد أولى جلسات المحاكمة في فبراير المقبل.

وأثار حساب مجهول الهوية على منصتي “سناب شات” و”إنستغرام” ويحمل اسم “حمزة مون بيبي”، جدلا واسعا في المغرب بعدما هاجم عددا من المشاهير وقيل إنه تورط في ابتزازهم.

في غضون ذلك، نفت بطما أي علاقة لها بالحساب قائلة إن هناك من يريد استهدافها، وظهرت في مقطع فيديو إلى جانب أسرتها وهي تطلب من جمهورها ألا يقلق.