الكشف عن طريقة سهلة للحصول على مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة

الكشف عن طريقة سهلة للحصول على مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة

انجلترا – كشف رئيس الشركة البريطانية “Airport Parking & Hotels”، التي تقدم خدمات متنوعة للمسافرين، طريقة سهلة للانتقال من الدرجة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال مجانًا.

وبحسب الشركة، لديك فرصة جيدة للانتقال إلى الدرجة الأولى في حال كنت تسافر وحيدا، كما تنصح الشركة البريطانية “Airport Parking & Hotels” بالقدوم إلى المطار مبكرا والتصرف بأدب، وفقا لما نقلته صحيفة “إكسبرس كو”

ثم قال المدير التنفيذي للشركة، نيك كاونتر، “ليكون لديك الحظ الأكبر في الحصول على مقعد رجال الأعمال، عليك الوصول مبكراً إلى رحلتك بينما تكون المكاتب هادئة، واطلب بأدب ما إذا كان من الممكن تغيير فئة مقعدك”

وأضاف كاونتر، “يوفر موظفو المطار مقاعد الدرجة الأولى للذين يسافرون لوحدهم إذا كانت هناك مقاعد فارغة”. وأكد مدير طاقم شركة الخطوط الجوية البريطانية السابق سايمن مارتون، أنه من المهم أن تكون مهذبا جدا عند الطلب، وألا تتصرف كطفل أو بكبرياء.

سبوتنك