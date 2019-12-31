المسماري أشار خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين إلى أن أنقرة نقلت إرهابيين يحملون جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد بإرساله المسلحين إلى ليبيا لسببين الأول هو التخلص من هؤلاء المسلحين الذين يشكلون عبئاً على بلاده وثانياً السيطرة على خيرات ليبيا.

ليبيا – قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن مئات الإرهابيين التابعين لداعش والقاعدة نقلوا من سوريا إلى ليبيا خلال الأيام الماضية عن طريق تركيا.

وأكد على أن أردوغان تجاوز كل معايير المجتمع الدولي ومجلس الأمن وساهم في نقل إرهابيين متطرفين من دولة لأخرى، مبيناً أن ما تفعله أنقرة لا يهدد ليبيا فقط بل المنطقة العربية بأكملها.

وإعتبر أن ما يهدد ليبيا يهدد المنطقة بالكامل، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من دخول مناطق رئيسية في العاصمة طرابلس.

كما استطرد حديثه:” القوات على مشارف أهم الأحياء وهو حي الهضبة، هناك تغيير ميداني جديد وأن قواته قضت على انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للجيش في طرابلس”.

ونوّه إلى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ينسق مع دول الجوار بما فيها مصر خاصة في ظل التطورات الأخيرة.