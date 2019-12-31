فيينا – انخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام اليوم ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.

ونزلت عقود مزيج “برنت” إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.2%، بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.3% إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع “برنت” بنحو 24% في عام 2019 وزاد الخام الأمريكي بنسبة 35%، ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام، بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من قبل دول “أوبك+”.

المصدر: “رويترز”