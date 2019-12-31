ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على الجلسة الطارئة التي أعلنت الجامعة العربية عن عقدها بخصوص الوضع الليبي.

امغيب توقع في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن تصدر عن هذه الجلسة قرارات عربية مهمة و مطالبات لمجلس الأمن بإيقاف التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا وبعض الدول العربية ووقف محاولات تركيا للسيطرة على الحدود البحرية لجاراتها من دول البحر المتوسط.

وأعرب عن تمنياته بأن يصل سقف هذه المطالبات إلى إصدار قرار عربي وآخر دولي لمعاقبة تركيا على ما اقترفت في حق الشعب الليبي وقبله الشعب السوري وسحب الإعتراف الدولي من حكومة السراج.

وقال إنه يوم الخميس القادم ايضاً هناك جلسة طارئة للبرلمان التركي بخصوص الموافقة على إرسال قوات عسكرية نظامية تركية إلى ليبيا، معتبراً أن البرلمان التركي لن يوافق على إرسال قوات تركية إلى ليبيا ليس لأن المعارضة ترفض ذلك بل لأن أردوغان طلب منهم عدم الموافقة لرفع الحرج عنه بعد تصريحاته الأخيرة بشأن إرسال قوات عسكرية لمساندة الشرعية بحسب قوله.

كما إستطرد مضيفاً:”للعلم فقط أردوغان يمتلك عدد كبير من النواب في البرلمان التركي التابعين لحزبه حزب العدالة والتنمية يسمح له بتمرير مطالبته في جلسة الخميس القادم بإرسال قوات إلى ليبيا ولكنه لن يقدم على فعل هذه الخطوة غير مضمونة النتائج”.



وأكد على أن أردوغان لا يملك بخصوص ليبيا إلا التهديد او إرسال مرتزقة وارهابيين لإطالة أمد الازمة الليبية، مبيناً أنه ينتظر ما سيصدر من قرارات في جلسة الجامعة العربية.