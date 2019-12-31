ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الاثنين برئيس ونائب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس لجنة تطوير نظام جواز السفر في طرابلس.

باشاآغا شدد بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق على ضرورة تسهيل إستخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ضوابط معدة لهذا الشأن، معطياً تعليماته بضرورة تطوير نظام جواز السفر من خلال لجنة تشكلت بهذا الخصوص.

وطالب باشاآغا مسؤولي المصلحة بمراعاة ظروف المواطنين من خلال إستخراج الجوازات العاجلة للمرضى وكبار السن. ومن جهتهم، أعطى المشاركون في الإجتماع شروحاً وافية حول عمل لجنة تطوير جواز السفر بإعتباره وثيقة مهمة لليبيين تحافظ على هيبتهم ومكانتهم خلال تنقلهم داخل دول العالم أجمع، فيما ثمن باشاآغا الجهود التي تقوم بها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب من أجل خدمة المواطن الليبي في الداخل والخارج.