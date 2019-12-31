موسكو – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره السوري في برقية التهنئة بالعام الميلادي الجديد عن أمله في أن تتمكن الجهود المشتركة من اقتراب عودة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية.

وجاء في بيان الكرملين، امس الاثنين: “في رسالة تهنئة موجهة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أكد الرئيس الروسي من جديد التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع سوريا، ودعمه المستمر لسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”​​​، معربا عن أمله في أن تتمكن الجهود المشتركة خلال العام المقبل من الممكن تحقيق عودة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية.

بدوره بعث الأسد ببرقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة حلول العام الجديد.

كما عبر الرئيس الأسد في البرقية عن “عميق شكر السوريين لكل الجهود التي تبذلها جمهورية روسيا الاتحادية، وفي كافة المجالات، من أجل دعم سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ومساعدة الشعب السوري على التخلص من شرور الإرهاب البغيضة كي يتمكن مجددا من العيش بأمان وسلام ويعيد بناء ما دمره هذا الإرهاب، متطلعا نحو المزيد من النهوض بالعلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.

المصدر: وكالات