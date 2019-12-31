بوتين يشكر ترامب على معلومات من الولايات المتحدة أسهمت في إحباط هجمات إرهابية بروسيا

بوتين يشكر ترامب على معلومات من الولايات المتحدة أسهمت في إحباط هجمات إرهابية بروسيا

روسيا – أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة، التي قال إنها جرت بمبادرة من الجانب الروسي، بأن “بوتين شكر ترامب على المعلومات التي تم تقديمها عبر القنوات الاستخباراتية وأسهمت في إحباط تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا”.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وترامب بحثا خلال الاتصال الهاتفي “دائرة من القضايا التي تثير اهتماما مشتركا” من قبل البلدين.

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي، بحسب البيان، على “مواصلة التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب”.

المصدر: RT