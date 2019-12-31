بوليفيا – أعلنت بوليفيا عن طرد السفيرة المكسيكية لديها وعدة دبلوماسيين إسبان، على خلفية الجدل الناجم عن لجوء عدد من أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إلى السفارة المكسيكية في لاباز.

وقالت الرئيسة البوليفية المؤقتة، جانين آنييز، اليوم الاثنين، إن إدارتها طالبت السفيرة المكسيكية، ماريا تيريسا ميركادو، وعدة دبلوماسيين إسبان بمغادرة بوليفيا خلال 72 ساعة، وأعلنتهم شخصيات غير مرغوب فيها.

وأكدت آنييز أن الحكومة البوليفية لن تتسامح مع الأشخاص الذين “يحاولون توفير الغطاء والحماية للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم التحريض على العنف والتمرد المسلح والإرهاب”، وأن بوليفيا “لن تكون مستعمرة” لأي دولة أخرى.

من جهتها، أعلنت الخارجية المكسيكية أنها ستسحب سفيرتها من بوليفيا “لاعتبارات أمنية”، ووصفت الخطوة البوليفية بأنها “سياسية”.

وقال نائب وزير الخارجية المكسيكي، ماكسيميليانو رييس، إن المكسيك لن تعلن السفير البوليفي لديها شخصية غير مرغوب فيها، مؤكدا أن مكسيكو تسعى للحوار مع لاباز والحفاظ على قنوات التواصل.

كما أكدت وزيرة الداخلية المكسيكية، أولغا ساتشيز، أن بلادها لا تعتزم قطع العلاقات الدبلوماسية مع بوليفيا.

بدورها، أعلنت الخارجية الإسبانية أنها ستطرد 3 دبلوماسيين بوليفيين ردا على خطوة لاباز.

وكانت المكسيك قد اتهمت بوليفيا بـ “ترهيب” دبلوماسييها ومراقبتهم، وذلك بعد أن منحت المكسيك اللجوء لعدد من أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الذي تتهمه السلطات البوليفية الجديدة بالإرهاب والتحريض على العنف.

وأعلنت المكسيك أنها سترفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية بسبب التصرفات البوليفية.

المصدر: رويترز