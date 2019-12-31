واشنطن – عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهالي ضحايا الحادث الإرهابي الذين لقوا مصرعهم إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “صلواتنا مع عائلات الضحايا في الهجوم على الكنيسة بالأمس. انتهى الأمر في 6 ثوان بفضل أبناء الرعية الشجعان الذين تصرفوا لحماية 242 من المصلين، وتم إنقاذ الأرواح من قبل هؤلاء الأبطال، وقوانين ولاية تكساس التي تسمح لهم بحمل السلاح”.

ولقي شخصان مصرعهما، أمس الأول الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة (ويست فري واي) بضاحية (فورت وورث) أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين.

المصدر: وكالات