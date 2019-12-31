ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بشأن إقدام تركيا على خطوة إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا إن الأمر سيتوقف على مدى جدية تركيا في حماية مصالحها.

الجازوري وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أن تركيا جادة في حماية مصالحها البحرية التي تتعلق بالغاز في المتوسط وأنها ستتخذ كل الآليات التي تضمن لها حمايتها.

وبشأن مدى احتمالية تحول المشهد إلى حرب إقليمية في المنطقة، أوضح الجازوري أن الحرب الإقليمية قائمة بالفعل، زاعماً أن ما وصفها بـ”الدول المساندة للمنطقة الشرقية” بذلت كل ما في وسعها وأن حكومة الوفاق لديها من الأدلة والإثباتات على مشاركة قوات أجنبية في العمليات الدائرة على حد زعمه.