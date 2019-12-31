ليبيا – قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إنه يتم الإعداد لإقامة ليبيا الجديدة بدون مليشيات أو ارهاب أو سجون او خارجين عن القانون من الليبيين والاجانب.

الحويج أكد في لقاء مع موقع”المغرب الان”أمس الاثنين أنه بليبيا الجديدة لا سجون ولا بوابات ولا قيود للحريات العامة والفردية وأن ليبيا تصون وتحترم حقوق الانسان.

ودعا الحويج جلالة الملك محمد السادس لرعاية “الصخيرات 2″ ولحوار وطني شامل لا يقصي أحدا حوار بهدف المصالحة الوطنية الشاملة لكل الليبيين لا اقصاء فيه ولا تهميش بعد تحرير العاصمة طرابلس مع ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة للإنصاف والمصالحة بالمغرب .

كما رفض الحويج التدخل التركي بليبيا شكلا ومضمونا،منوّهاً إلى أن عملية الـ4من ابريل الماضي هي لاستعادة الدولة واستعادة القرار الوطني.

وقال وزير الخارجية :”الشعب الليبي يؤيد عملية طرابلس بقوة لأنه يود أن يودع حياة الخوف والتهجير والنزوح والاختطاف والموت والدمار والدماء ، سنحتكم بعد تحرير العاصمة طرابلس من سجانيها لصندوق الديمقراطية وليس لصندوق السلاح”.

وأضاف:” أن تحرير طرابلس هو مصلحة مغاربية متوسطية أفريقية فمغاربيا سوف يسهل حركة العمالة المغاربية ونستطيع استيعاب أكثر من 2 مليون منها كما سيسهل سوق العمل للشركات المغاربية خاصة وستشهد ليبيا حراكا تنمويا كبيرا واوراشا كبرى، أما متوسطيا فسوف تسهل عملية تحرير طرابلس إيقاف نزيف الهجرة نحو أوروبا أما أفريقيا فمن شأن عملية تحرير طرابلس إيقاف انتشار فوضى السلاح نحو أفريقيا مما سيساهم في الأمن والاستقرار في قارتنا الأفريقية”.

ودعا الحويج الاشقاء في المغرب العربي لسحب الاعتراف من حكومة المليشيات التي أخلت باتفاق الصخيرات وفرغته من مضمونه بحيث لم تقم بتضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري ولم تقم بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي يتحدث بشكل واضح حول إنهاء المليشيات وفوضى السلاح ولم تخلق الأرضية للمصالحة المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات .

وعن الدور الذي يلعبه الجيش الوطني،أكد الحويج أنه يطبق اليوم اتفاق الصخيرات بإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وجدد الدعوة للمجتمع الدولي لضرورة سحب الاعتراف بحكومة السراج غير الدستورية.