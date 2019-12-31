وحقق محمد مساء الأحد لقب الدوري المكسيكي، في نهائي مثير بين فريقه مونتيري أمام فريق كلوب أميريكا، بركلات الترجيح، في نهائي البطولة الذي أقيم في مكسيكو سيتي.

وتعود فرحة محمد “الاستثنائية” بسبب وعد قطعه لابنه فريد عندما كان طفلا، وهو أن يحقق لقب الدوري مع مونتيري، الفريق المفضل لفريد.

وكان فريد من أكبر مشجعي النادي المكسيكي، وذلك بعد تأثره بالفترة التي لعب فيها محمد مع النادي بين عامي 1998 و2000، في نهاية مسيرته الكروية، قبل التوجه للتدريب.