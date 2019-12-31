ليبيا – اجتمع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج أمس الاثنين برئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق.

الحويج أعرب بحسب المكتب الإعلامي لخارجية المؤقتة عن شكره للشعب التونسي موقفهم الرافض للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

كما شدد على ان العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في طرابلس تهدف إلى استعادة الدولة وضمان الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان ودولة القانون والمؤسسات ونهاية الفوضى والإرهاب وجاءت تلبية لنداءات الليبيين المتكررة من اجل تخليصه من هيمنة المليشيات والارهابيين وانهاء فوضى السلاح.

الحويج أكد أن تحرير العاصمة طرابلس هو مصلحة مغاربية من شأنها استعادة الامن والاستقرار مما يشجع عودة وحركية الشركات والعمالة المغاربية والتونسية بشكل خاص.

ومن جانبه،جدد رئيس حركة مشروع تونس رفض بلاده وشعبه القاطع للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي وان الحل الأمثل يكون بين الليبيين انفسهم بدون املاءات خارجية.