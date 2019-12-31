روسيا – أعلن الرئيس التنفيذي للمجمع الروسي لصناعة الطائرات، يوري سليوسار، أن العمل جار لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس “سو-57”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن سليوسار، أن الاختبارات تجري الآن بشكل مكثف باستخدام محرك المرحلة الثانية، والذي يحتوى على برنامج منفصل​​​، مشيرا إلى أن “سو-57” ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة، والتي تم تطوير بعضها بالفعل، وبعضها لا يزال قيد التطوير.

وأوضح سليوسار أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحطم المقاتلة “سو-57” مؤخرا أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة.

وقال سليوسار: “خلال اختبار المعدات الجديدة، يمكن دائما أن تقع حوادث، مقاتلة سو-57 تملك تقنية جديدة عالية معقدة، وقبل وضعها بالخدمة تخضع المقاتلة لاختبارات صارمة وعديدة. هذه الطائرات نفذت بالفعل آلاف الطلعات الجوية. لسوء الحظ، حتى مع وجود معدات من هذا المستوى العالي، تقع حوادث في بعض الأحيان”، مضيفا أنه “سيتم تحليل الموقف بالتفصيل، وسوف نستخدم نتائج لجنة التحقيق لجعل مقاتلة سو-57 أكثر كمالا”.

هذا وقد تحطمت مقاتلة “سو-57” من الجيل الخامس في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد.

وتعتبر “سو-57” أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.

المصدر: سبوتنيك