موسكو – أعلن رئيس شركة “غازبروم” الروسية، ألكسي ميلر، عن توقيع موسكو وكييف اتفاقًا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد مفاوضات استمرت 5 أيام.

وقال ميلر في تصريح صحفي الإثنين: “بعد مفاوضات مستمرة منذ 5 أيام في العاصمة النمساوية فيينا، تم التوصل إلى حزمة من الاتفاقيات من شأنها إعادة التوازن في مصالح الطرفين”.

وأضاف: “تتخذ هذه الوثائق طابعا قانونيا منذ هذا اليوم، وتضمن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر 2019”.

بدوره، أوضح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده وقعت مع روسيا الاتفاق حول نقل الغاز الروسي لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تمديد الطرفين عمل الاتفاق لـ10 أعوام إضافية.

وأضاف زيلينسكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن حجم الغاز المنقول عبر أراضي أوكرانيا سيصل على أقل تقدير في العام الأول إلى 65 مليار متر مكعب، و40 مليار متر مكعب في السنوات الـ4 الباقية.

وأشار أن الاتفاق سيوفر لأوكرانيا عائدات أكثر من 7 مليارات دولار خلال فترة الاتفاقية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفبراير/ شباط 2018، أصدرت محكمة ستوكهولم للتحكيم، قرارا بشأن النزاعات بين “غازبروم” الروسية و”نفط وغاز” الأوكرانية، بشأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، مطالبة الشركة الروسية بدفع 2.56 مليار دولار للشركة الأوكرانية، فيما قدمت غازبروم طعنا ضد الحكم.

الأناضول