ليبيا – أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا بعد تسعة أشهر من المعارك.

سلامة ندد في حديث مع صحيفة “لوموند” الفرنسية نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين بتدويل الأزمة، قائلا إن “الاتفاقين العسكري والبحري الموقعين في 27 نوفمبر الماضي بين حكومة الوفاق وتركيا وتصريحات السلطات السلطات التركية عن إرسال قوات إلى ليبيا، أمور رفعت التصعيد”.

واعتبر سلامة أن الاتفاقيات التي وقعتها الوفاق مع تركيا تمثل تصعيدا في النزاع بتوسيع نطاقه ليشمل مناطق بعيدة عن ليبيا خاصةً النزاع بين اليونان والأتراك على ترسيم الحدود البحرية الذي يثير مشاكل حادة وبالتالي فقد ساهم في تسريع تدويل النزاع وتمدده إقليمياً خاصةً على المستوى البحري وكذلك التصعيد العسكري نفسه.

وعن التهديد الرئيسي لأوروبا،قال إن الخطر الأول هو إعادة ولادة الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء البلاد والخطر الثاني يتمثل في زعزعة استقرار الدول المجاورة التي يعد استقرارها مهماً لأوروبا سواءً كان ذلك في النيجر أو تشاد أو مصر أو تونس أو حتى الجزائر.

أما الخطر الثالث، فيتمثل في غياب أي سيطرة على الحدود البرية مع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أو الحدود البحرية ما قد يشجع على العودة إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا كما في 2016 و 2017.

وأعرب المبعوث الأممي عن شعوره بخيبة أمل بعدما تميزت الأسابيع القليلة الماضية يتفاقم التدخل الخارجي عقب مرور تسعة أشهر من القتال في طرابلس، مضيفاً:” لا يزال لدينا قرار فقط من مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار”.

وفي تفسيره لعجز مجلس الأمن فرض الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا أوضح سلامة أنه لا يوجد لاعبون إقليميون فقط ينتهكون هذا الحظر بل هناك أيضا أعضاء في مجلس الأمن.