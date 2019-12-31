ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الاثنين بمقر وزارة خارجية الوفاق وفداً ضم عدداً من أعضاء ما يسمى بـ”الهيئة الطرابلسية” الموالية للمجلس الرئاسي.

سيالة أطلع الوفد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارته على الأوضاع السياسية الحالية في البلاد والجهود التي تبذلها خارجية الوفاق من أجل وقف ما وصفه بـ “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى وسط العاصمة).

ومن جانبه أكد وفد ما يسمى بـ”الهيئة الطرابلسية” الموالية للرئاسي ورئيسه فائز السراج وقوفهم الكامل ومساندتهم لحكومة الوفاق من أجل رد ما وصفوه بـ”العدوان”.