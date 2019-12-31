ليبيا – إعتبر المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري اللواء سمير فرج أن مصر مستعدة لما يسمى “حرب الضرورة” بسبب التدخل التركي في ليبيا.

فرج قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “القاهرة الآن” نقلته “روسيا اليوم” إن مصر اشترت طائرات الرافال وحاملة الطائرات ميسترال وأحدث 4 غواصات في العالم من ألمانيا حيث أصبحت سادس قوة بحرية على المستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا القرار كانت وراءه رؤية استراتيجية مستقبلية للقيادة السياسية.

ويرى أنه عندما قسم الرئيس المصري الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان بالإضافة إلى إسرائيل كان يعلم أن مصر ستكون مستهدفة في الفترة المقبلة.

وأشار المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية إلى أنه منذ فترة ظهر مصطلح “شرق المتوسط” وهي منطقة تبدأ (بليبيا ثم مصر، إسرائيل، لبنان، سوريا، اليونان، قبرص)، معتبراً أن هذا الأمر برز ومعه ثورة اكتشاف الغاز في المنطقة ووثيقة أمريكية ذهبت قبل نحو 4 أعوام إلى أن مصر تعوم على بحيرة من الغاز كما أن هذه المنطقة مليئة بالغاز ما عدا تركيا. كما لفت إلى أن المال هو سبب تحرش تركيا بدول المنطقة حيث بدأت التحرش الأول بدولة قبرص وأرسلت عناصرها للتنقيب عن الغاز هناك ثم بدأت في ترسيم حدود جديدة مع ليبيا، مبيناً أن أردوغان كان ذكياً عندما لم يقترب من حدود مصر في الغاز. وأردف أن:”المناورة المصرية الأخيرة الأسبوع الماضي التي انطلقت بالغواصات الجديدة كانت رسالة لمن يهمه الأمر وهو مبدأ في العسكرية وهي الردع والذي ينقسم إلى ردع معنوي وعسكري، الدعم العسكري التركي في ليبيا لم يبدأ منذ الآن بل من ستة أشهر عندما أرسل 70 مدرعة وطائرات مسيرة بلا طيار رغم وجود حظر دولي لإمداد ليبيا بالسلاح”.