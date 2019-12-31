وأشار المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية إلى أنه منذ فترة ظهر مصطلح “شرق المتوسط” وهي منطقة تبدأ (بليبيا ثم مصر، إسرائيل، لبنان، سوريا، اليونان، قبرص)، معتبراً أن هذا الأمر برز ومعه ثورة اكتشاف الغاز في المنطقة ووثيقة أمريكية ذهبت قبل نحو 4 أعوام إلى أن مصر تعوم على بحيرة من الغاز كما أن هذه المنطقة مليئة بالغاز ما عدا تركيا.
كما لفت إلى أن المال هو سبب تحرش تركيا بدول المنطقة حيث بدأت التحرش الأول بدولة قبرص وأرسلت عناصرها للتنقيب عن الغاز هناك ثم بدأت في ترسيم حدود جديدة مع ليبيا، مبيناً أن أردوغان كان ذكياً عندما لم يقترب من حدود مصر في الغاز.
وأردف أن:”المناورة المصرية الأخيرة الأسبوع الماضي التي انطلقت بالغواصات الجديدة كانت رسالة لمن يهمه الأمر وهو مبدأ في العسكرية وهي الردع والذي ينقسم إلى ردع معنوي وعسكري، الدعم العسكري التركي في ليبيا لم يبدأ منذ الآن بل من ستة أشهر عندما أرسل 70 مدرعة وطائرات مسيرة بلا طيار رغم وجود حظر دولي لإمداد ليبيا بالسلاح”.