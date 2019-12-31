كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة التحرر من الواردات اليابانية في 2020

كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة التحرر من الواردات اليابانية في 2020

سيؤل – أكدت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنها ستواصل السعي لتقليل الاعتماد على المعدات والأدوات والمكونات الواردة من اليابان في 2020.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الحكومة “ستتعامل بحسم مع قيود التصدير اليابانية حتى رفعها”، حسبما أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء اليوم

وتخطط كوريا الجنوبية لاستثمار حوالي 7.8 تريليون وون (6.46 مليارات دولار) في قطاع البحث والتطوير المتعلق بالأدوات وقطع الغيار والمعدات المحلية في السنوات السبع التالية.

وفي يوليو/تموز الماضي، شددت طوكيو قواعد تصدير 3 أدوات أساسية لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، قررت اليابان حذف كوريا الجنوبية من “القائمة البيضاء”، التي تعتبرها شريكا تجاريا موثوقا به، في خطوة عمقت الخلاف بين البلدين، ردا على خطوة مماثلة من جانب كوريا الجنوبية في مطلع ذاك الشهر.

وجاء التصاعد المتبادل بين البلدين، بعدما أصدرت محكمة كورية جنوبية قرارات تطالب الشركات اليابانية بتقديم تعويض لضحايا سياسة العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي رفضته طوكيو.

يذكر أن اليابان احتلت شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي (1910-1945).

وتراجع العجز التجاري لكوريا الجنوبية مع اليابان 20.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2019، إلى 16.3 مليار دولار.

وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية، سجل العجز التجاري مع اليابان 20.9 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من 2018.

وتعد قيمة العجز التجاري المسجلة الأدنى منذ 2003، عندما سجلت نحو 15.5 مليار دولار.

وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية الهبوط إلى انخفاض الواردات منها بصورة كبيرة خلال العام الجاري.

وعلى أساس سنوي، انخفض حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان 6.5 بالمئة إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة بين يناير – أكتوبر 2019، فيما هبطت الواردات من اليابان 12.8 بالمئة إلى 40.1 مليار دولار.

الأناضول