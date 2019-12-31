كيف تتمرن في صالة الرياضة دون القلق من الجراثيم؟

كيف تتمرن في صالة الرياضة دون القلق من الجراثيم؟

انجلترا – ممارسة الرياضة أمر ضروري للحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية، ولكن البعض يقلق من الجراثيم والفيروسات التي قد يتعرضون لها في صالة الرياضة.

ووفقا لمجلة ”هيلث لاين“، كشفت الاستطلاعات أن الجراثيم ”من أكثر الأسباب التي تمنع الرياضيين من الذهاب إلى الصالات الرياضية وممارسة التمارين“.

وكشفت أبحاث أن الذهاب إلى صالة الألعاب يزيد خطر التعرض للعدوى والجراثيم والفيروسات، ولكن لأن فوائد الرياضة الصحية أكثر أهمية من المخاطر، ينصح الخبراء بالاستمرار في التردد على الجيم مع اعتماد بعض النصائح لتخفيض المخاطر.

بكتيريا العنقوديات

يمكن لعدوى المكورات العنقودية الذهبية و MRSA أن تعيش على معدات الصالة الرياضية، مثل الآلات والأوزان الحرة وحتى الحصائر التي تستعمل لتغطية الأرضية والمناشف والمقاعد، في غرف تغيير الملابس.

وإذا كنت تريد حماية نفسك، قم بمسح الجهاز باستخدام مناديل مضادة للجراثيم أو البخاخات المطهرة التي توفرها الصالة الرياضية أو استخدم منشفتك كحاجز بينك وبين الجراثيم التي تركها الآخرون على الجهاز.

كما ينصح الخبراء بتغطية أي جروح قبل البدء في ممارسة الرياضة والامتناع عن لمس وجهك بعد لمس الأجهزة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

الالتهابات الفطرية

الفطريات تعيش في كل مكان تقريبا، ولكنها تزدهر وتصبح خطيرة في البيئات الرطبة، ولذلك عليك بحماية نفسك من الالتهابات الفطرية بتغيير الملابس المبللة وتجفيفها وغسلها عند العودة إلى المنزل.

كما أكد الخبراء على ضرورة تغيير الحذاء كلما سنحت الفرصة لتهويته، وارتداء مواد ماصة للرطوبة مثل الجوارب القطنية للحد من الرطوبة داخل الحذاء.

الفيروسات

تسبب الفيروسات الثآليل الأخمصية، والتي تظهر عادة في الكعب أو باطن القدم، ولذلك يؤكد الخبراء على ضرورة الامتناع عن المشي حافي القدمين في بيئات رطبة، وينصحون بالاستحمام وشطف الجسم بالماء النظيف بعد ممارسة التمارين.

كما يحذر الخبراء من استخدام المعدات والمناشف المشتركة في صالة الرياضة، ويشددوا على ضرورة مسح الجهاز قبل استخدامه لتجنب الإصابة بالفيروسات.

وكالات