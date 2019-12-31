ليبيا – أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي المصري يحيى الكدواني أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل التركي في ليبيا وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على أمن المنطقة ضد أي تدخلات خارجية،مضيفًا أن توقيع أردوغان على مذكرة التدخل العسكري في ليبيا سوف تكون آخر مرحلة لتدخل أتباع أردوغان في ليبيا وستكون كغيرها من المحاولات التمددية الفاشلة التي تقدم عليها الدولة التركية.

الكدواني وفي تصريح لموقع “صدى البلد” المصري أمس الاثنين قال إن التدخل العسكري التركي في ليبيا سوف يزيد من الاحتقان داخل المنطقة والعالم كله وهو الأمر الذي تسعى إليه تركيا التى لا تريد استقرار في المنطقة بأي شكل لتحقيق أطماعها،متابعًا: “أردوغان يريد أن يجعل من تركيا قوى عظمة على حساب الدول العربية”.

وناشد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الدول العربية بالاتحاد واتخاذ موقف حازم ضد التدخلات المباشرة من تركيا في الشأن الليبي والذي وصفه بالسافر لأن تداعيات هذا التدخل ستنعكس على كل الدول العربية.

الكدواني أشار إلى أن سيطرة قوات الجيش الوطني على معظم الأراضي الليبية سيعزز من فشل المحاولات التركية للتدخل في ليبيا كما أن مصر سوف تقف مانعًا لهذا التدخل لحماية أمنها القومي واتفاقياتها الخاصة بترسيم الحدود مع قبرص واليونان والتي يعد الخروج عليها من جانب أردوغان خروجا رسميا على اتفاقية دولية، وهو جرم يحاسب عليه.