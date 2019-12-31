ليبيا – أكدت لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة على متابعتها باستغراب لموقف مبعوث الأمم المتحده غسان سلامه من عدم إصدار بيان ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا بالرغم من تصريح رجب طب اردوغان بأنه على استعداد للتدخل بالبلاد عسكرياً.

اللجنة قالت في بيان لها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إن موقف سلامة يضع علامه استفهام على البعثة الأممية التي من شأنها الوقوف أمام كل من يحاول أن يزعزع الاستقرار بشتى صوره داخل الأراضي الليبية.

وطالبت البعثة بشكل مستعجل ببيان موقفها بشأن التدخل التركي السافر الذى يلوح به اردوغان بإعادة الاستعمار والهيمنه العثمانية مجدداً على ليبيا.

كما أن اللجنه حذرت البعثة من استخدام سياسه الكيل بمكيالين لذلك عليها أن تبين موقفها بشكل واضح اتجاه هذا التدخل في الشأن الليبي.